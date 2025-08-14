Il Tempo, testata romana che segue da vicino le vicende giallorosse, conferma la trattativa con l'Inter per la cessione di Manu Koné e si sbilancia sulla sua buona riusciita. Se i nerazzurri presenteranno in forma scritta l'offerta già preannunciata alla dirigenza della Roma, l'affare può addirittura chiudersi in poco tempo.

Parallelamente, e si tratta di trattative legate alla cessione di Koné, cresce la fiducia giallorossa di poter arrivare a Jadon Sancho e Leon Bailey.

Sezione: Copertina / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 19:44
Autore: Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print