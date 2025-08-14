Arriva una curiosità relativa a Francesco Pio Esposito, attaccante su cui l’Inter intende puntare per il presente e per il futuro. Come riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, dopo la cessione di Benjamin Sesko il Lipsia ha pensato anche al talento nerazzurro, effettuano un sondaggio con il club. No secco dei nerazzurri e dello stesso giocatore.