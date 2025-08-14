Il direttore sportivo del Monaco, Thiago Scuro, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Maghnes Akliouche, trequartista classe 2002 seguito tra gli altri anche dall'Inter.

“Qui a Monaco si è ambientato bene e gode di grande fiducia. Nessuno ha fretta. Un’altra stagione con noi sarà vantaggiosa anche per lui. La nostra ambizione è che rimanga a lungo".

La posizione del club del Principato è comunque molto chiara: apertura alla cessione solo di fronte a un’offerta importante. Il prezzo minimo fissato è di 70 milioni di euro senza possibilità di sconti.