L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha confermato l'accordo raggiunto con il Parma per l'acquisto di Giovanni Leoni. "I club hanno raggiunto un accordo, ma non ha ancora firmato per noi - ha spiegato Slot - quando firmerà potrò entrare più nei dettagli".

Il difensore, a lungo seguito dall'Inter, stamattina ha salutato i compagni e lo staff tecnico del Parma prima di volare alla volta dell'Inghilterra.