L'Inter farà un colpo in difesa. Ne sono convinti alla Gazzetta dello Sport, che oggi dedica un focus sul reparto arretrato dei nerazzurri. Secondo la rosea sta scadendo il tempo di Benjamin Pavard a Milano. Il francese è valutato 15-20 milioni di euro e c'è aria di divorzio: l'interesse del Galatasaray è reale, molto più di quanto non fosse quello per Calhanoglu.
I nomi per rafforzare la retroguardia sono due. Uno è Oumar Solet dell'Udinese, il secondo è Loic Badé del Siviglia. Il 25enne in forza ai friulani ha anche segnato a San Siro nella scorsa stagione. Da maggio 2025 è però sotto indagine per una presunta violenza sessuale e questo fa sì che l'Inter si muova soprattutto per un prestito con un riscatto sicuro qualora le nubi giudiziare scomparissero.
Badé è un connazionale e pari età, blindato al Siviglia da un contratto fino al 2029 e il cui costo si aggira sui 30 milioni, quanto richiesto al Bayer Leverkysen. Tedeschi avanti, ma non hanno chiuso. E in ogni caso serve prima cedere Pavard.
Autore: FcInterNews Redazione
