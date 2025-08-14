È Andrea De Marco l’arbitro che curerà i rapporti tra la Can e i club di Serie A e B. Consapevole dell’importanza di una figura in grado di curare le relazioni e gli aggiornamenti tecnici per l’intera stagione sportiva, la FIGC ha individuato l’ex direttore di gara internazionale di Sestri Levante per promuovere un rapporto di proficua collaborazione tra la squadra arbitrale guidata dal designatore Gianluca Rocchi e le società dei primi due livelli professionistici italiani.

Un ruolo delicato, quello affidato a De Marco, che la Federcalcio ritiene fondamentale per favorire, nel rispetto istituzionale dei ruoli, una comunicazione continua, anche con l’intento di stemperare le tensioni e favorire un clima sereno intorno ai direttori di gara.

"La crescita del sistema calcistico italiano si costruisce attraverso il dialogo e la competenza – ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – e questa scelta va proprio in questa direzione. Vogliamo valorizzare un rapporto di collaborazione tra i principali protagonisti del vertice del nostro movimento, reintroducendo una figura fondamentale nel confronto tra arbitri e club di A e B".