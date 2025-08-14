Alle 21 di stasera è in programma la seconda semifinale del “The Women’s Cup”, torneo internazionale di calcio femminile che approda per la prima volta in Italia, all’Arena Civica di Milano: si sfidano l’Inter di Gianpiero Piovani e le campionesse in carica dell’Atlético Madrid con queste formazioni: 

Inter (3-5-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 33 Bartoli; 15 Serturini, 20 Detruyer, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 14 Robustellini; 7 Bugeja, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 10 Magull, 13 Merlo, 18 Glionna, 21 Tomaselli, 22 Schough, 29 Giudici, 31 Wullaert, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Atlético Madrid: 13 Larqué; 3 Medina, 4 Leal, 15 Lloris, 23 Fernàndez Alexia; 6 Boee Risa, 8 Garcìa, 17 Ferreira Tatiana; 19 Portales, 7 Jenses, 20 Sarriegi Amaiur. A disposizione: 1 Gallardo, 31 De isidro, 11 Menayo, 14 Otermìn, 5 Pérez, 9 Guijarro, 10 Angélica, 21 Benìtez, 22 Da Silva, 18 Queiroz, 46 Miñambres. Coach: Victor Martìn Alba

