Mentre si parla con sempre maggiore insistenza di un possibile trasferimento di Manu Koné all'Inter, in Francia, e precisamente Footmercato, indirizzano il focus sul possibile sostituto del francese nella squadra giallorossa. Si tratterebbe di Soungoutou Magassa, mediano del Monaco, contattato dalla Roma nelle ultime ore. 

Per lui i monegaschi hanno rifiutato all'inizio di questa settimana 13 milioni più bonus dal Nottingham Forest.

