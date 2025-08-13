Il numero 94 è un numero al quale a Cagliari sono particolarmente affezionati, perché proprio al minuto 94 della finale playoff contro il Bari, Leonardo Pavoletti trovò la zampata che regalò ai rossoblu la promozione in Serie A due anni fa. Ed è balzata all'occhio, inevitabilmente, la scelta di Sebastiano Esposito di portare la maglia proprio col numero 94 nella sua avventura in rossoblu.

Scelta che però ha anche motivazioni personali, come spiegato da Pavoletti stesso, protagonista di un evento in piazza a Costa Rei: "Quando Esposito ha preso il 94 non ci credevo, poi ho saputo il perché ed è una cosa nobile, il centro sportivo che coi fratelli hanno creato nel loro rione a Castellammare di Stabia, il Ciceron 94".