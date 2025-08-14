Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così di Nico Paz, giocatore seguito a lungo dall'Inter - così come l'allenatore - e poi rimasto:

"Come può migliorare? Non ho una risposta precisa, non è necessario che segni o fornisca assist in ogni partita. Lui lo sa bene: il suo compito è incidere nella fase decisiva del gioco. Capisco che voi lo osserviate ogni settimana, si vede che ha talento, ma il mio ruolo è formare i ragazzi passo dopo passo. La crescita richiede tempo, e lui è umile, apprende in fretta, fa domande: non ci sono problemi. Deve sapersi adattare a ogni situazione, specialmente nel calcio di oggi. Deve essere sempre pronto, già da domani".