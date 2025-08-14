Poche novità dal calciomercato in questa vigilia di Ferragosto. Come riportato da Sportmediaset, l’obiettivo principale dei nerazzurri resta Ademola Lookman, su cui non ci sono particolari novità in questo momento, ma occhio a possibili sorprese in difesa.

Yann Bisseck al momento è un incedibile, perché è giovane e l’Inter intende puntarci per il futuro. Sulla lista dei partenti c’è invece Benjamin Pavard che è un giocatore che ha mercato e per cui si aspettano offerte.