Dopo l'indiscrezione di Sky sull'Inter che penserebbe a Manu Koné, centrocampista della Roma, in alternativa ad Ademola Lookman, arriva una conferma con precisazione da parte di Ivan Zazzaroni, nel suo consueto aggiornamento quotidiano sulla trattativa per il nigeriano: "L'Inter pensa a un eventuale cambio di strategia nel caso l'Atalanta decidesse di non cedere Lookman. Koné della Roma, proposto dagli agenti del francese, è una soluzione valutata. Per ora, tuttavia, regge la pista Lookman".
Sezione: News / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 16:51
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
