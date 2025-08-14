Il Corriere dello Sport, come La Gazzetta, punta su nomi nuovi per la difesa dell'Inter. Ma gli obiettivi sono diversi, da un giornale all'altro. Secondo il Corsport, infatti, sfumato De Winter nella lista c'è ancora Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Era già stato accostato in passato ai nerazzurri e nel prossimo weekend comincerà la sua Premier League.

In lista anche Marc Guehi, ma dovrebbe finire dal Crystal Palace al Liverpool nei prossimi giorni. C'è sempre però il discorso di una necessaria partenza, uno tra Pavard e Bisseck. Situazione in stallo per il francese, ma il Galatasaray sembra fare sul serio.