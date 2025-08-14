Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Mandorlini esprime fiducia nelle potenzialità dell'Inter di Cristian Chivu nella corsa al tricolore 2026: "Chi vince uno scudetto, anche un po’ a sorpresa come ha fatto il Napoli, è normale che parta avanti nelle gerarchie, quindi la squadra di Antonio Conte è da considerare ancora quella da battere. L’Inter deve fare la corsa proprio sul Napoli, ben sapendo che la differenza nell’ultima stagione l’hanno fatta i dettagli nel finale".

Secondo l'ex difensore nerazzurro, l'Inter ha superato quello che era uno dei problemi cardine dell'ultima stagione: "Rispetto ad allora, però, i nerazzurri non hanno più un problema di qualità delle riserve, perché quella è molto cresciuta. Certo, ci sono un po’ di calciatori di grande valore ed esperienza che non potranno giocare così tante partite – la carta di identità pesa per tutti -, ma è altrettanto vero che l’innesto di Ademola Lookman darebbe nuova forza a un reparto già straordinario".