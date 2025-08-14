Carmine Gautieri si aspetta un'Inter molto attiva negli ultimi giorni del mercato estivo: "Penso che il club nerazzurro stia cercando altri innesti come ad esempio un centrocampista che possa fare le due fasi nel modo giusto e un attaccante che possa fare la differenza insieme a Lautaro. E magari servirebbe anche un difensore", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.
A proposito della telenovela Lookman, l'ex giocatore della Dea inquadra così il comportamento del club bergamasco rispetto alla richiesta di cessione del nigeriano: "Sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, il giocatore è un patrimonio della società che deve fare i propri interessi. Bisogna capire chi consiglia il giocatore a comportarsi in questo modo e a mio avviso non sta facendo bella figura perché è sotto contratto e deve rispettare la piazza e i suoi tifosi. E' diventato il campione che è grazie a Bergamo e dovrebbe essere riconoscente. L'Atalanta è una società forte e abile a fare cassa. Lookman andrà all'Inter, se l'Atalanta verrà soddisfatta".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
