Le tante reti incassate in precampionato hanno alzato il livello d'attenzione in casa Inter sulla questione difesa. I componenti della difesa nerazzurra, si legge sulla Gazzetta dello Sport, sommano 149 anni tra Acerbi, Bastoni, Bisseck, De Vrij e Pavard, 29,8 anni di mdia contro i 24,7 del Milan e i 27,6 del Napoli (e i 27,4 della Juventus).

C'è da sottolineare che Chivu ha aumentato i carichi e questo probabilmente influisce, ma la tendenza del finale della scorsa stagione non si è invertita. E dal 2004 in poi solo due volte il campionato non lo ha vinto la squadra meno battuta: l'Inter di Mancini del 2006-07 e la Juventus di Sarri nel 2019-20.

L'obiettivo è svecchiare in difesa, ma deve andare via qualcuno e ad oggi, secondo la rosea, De Vrij e Acerbi resteranno.