Intervenuto nella sala stampa del CRAI Sport Center di Assemini, quartier generale del Cagliari Calcio, per presentare la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Entella, il tecnico rossoblu Fabio Pisacane ha parlato anche del nuovo acquisto Sebastiano Esposito:

"Esposito è un ragazzo che ha grandi qualità, siamo molto felici di averlo con noi", ha concluso l'allenatore sul giocatore arrivato dall'Inter.