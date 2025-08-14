L'Inter potrebbe diventare ancora più francese entro la fine del mercato estivo. Secondo quanto riportato da L'Équipe, il club milanese, nelle cui fila militano già Marcus Thuram, Benjamin Pavard e Ange-Yoan Bonny, da diversi giorni si è messo sulle tracce di Manu Koné, centrocampista che la Roma ha acquistato dal Borussia Mönchengladbach per 18 milioni di euro appena un anno fa. Confermando le indiscrezioni di RMC Sport, il quotidiano transalpino spiega che le trattative sono in corso, anche se i dettagli economici sono ancora poco chiari.