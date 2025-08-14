L'Inter saluta l'attaccante classe 1999 Loreta Kullashi, attraverso la risoluzione consensuale del contratto in essere. A seguire il comunicato ufficiale pubblicato attraverso i canali online del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante Loreta Kullashi. Il Club desidera ringraziare Loreta e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale".

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 13:30
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
