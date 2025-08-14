Dalle colonne de La Stampa si fa il punto sulle trattative del Torino, che coinvolgono anche l'Inter. Il direttore sportivo Davide Vagnati ha individuato in Kristjan Asllani il profilo giusto per dare equilibrio e armonia a una squadra che finora è andata a scatti, dimostrando pochi collegamenti tra i reparti. E in questo aspetto, sin da Empoli, l'albanese ha dimostrato di cavarsela e il fatto che stia cercando riscatto può essere un'occasione per i granata. L’Inter chiede 15 milioni, anche se un’intesa a cifre più basse garantendo una maxi percentuale su una futura rivendita può essere la soluzione.

Prevedere un altro investimento potrebbe essere utile, se non decisivo, per l'operazione legata a Eljif