Per una somma intorno ai 35 milioni di euro, con inclusa una percentuale sulla rivendita a favore dei gialloblu, Liverpool e Parma hanno trovato l'intesa per il passaggio in Premier League di Giovanni Leoni. Fabrizio Romano riferisce che il giocatore ha sempre voluto fortemente la destinazione inglese ed ora è pronto ad aggregarsi al gruppo di Arne Slot; mai ponderata l'ipotesi di un prestito. Scambio di documenti in corso.

🚨 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.



No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans.



Fee around €35m with sell-on clause.



No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025