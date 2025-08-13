Per una somma intorno ai 35 milioni di euro, con inclusa una percentuale sulla rivendita a favore dei gialloblu, Liverpool e Parma hanno trovato l'intesa per il passaggio in Premier League di Giovanni Leoni. Fabrizio Romano riferisce che il giocatore ha sempre voluto fortemente la destinazione inglese ed ora è pronto ad aggregarsi al gruppo di Arne Slot; mai ponderata l'ipotesi di un prestito. Scambio di documenti in corso. 

Data: Mer 13 agosto 2025 alle 21:34
Autore: Christian Liotta
