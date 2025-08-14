Tutti disponibili tranne due giocatori oggi al BPER Training Centre in Appiano Gentile, per la seduta odierna in preparazione della prossima amichevole contro l'Olympiacos (16 agosto) ma soprattutto per l'inizio ufficiale del campionato contro il Torino il 25 agosto a San Siro.

Assenti dal gruppo, sottolinea SkyTomas Palacios, affaticato e Davide Frattesi, che prosegue il suo programma personalizzato di recupero della condizione fisica e potrebbe tornare in gruppo a metà della prossima settimana. 

Data: Gio 14 agosto 2025 alle 14:28
