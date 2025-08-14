Cessione a titolo definitivo, niente prestito che, in alternativa, sarebbe una decisione da ultima spiaggia. Questo, come fa sapere Sky Sports DE, l'obiettivo condiviso dal Chelsea e da Christopher Nkunku, centrocampista francese classe '97 in uscita dai Blues e alla ricerca di una nuova opportunità.

Ad oggi sono tre i club più interessati: Bayern Monaco, Lipsia e Inter (Piano B ad Ademola Lookman), fa sapere l'emittente tedesca.