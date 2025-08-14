Non solo Ademola Lookman, in casa Inter si pensa anche a un difensore. Ma secondo Tuttosport il rischio è che si resti così come si è. Con il trentasettenne Acerbi, il trentatreenne De Vrij, e Pavard che è reduce da una stagione negativa, sembra involuto e infatti i nerazzurri pensano a una sua cessione anche davanti a un'offerta da una ventina di milioni.

Per rimpiazzare il francese, però, si era pensato a De Winter o Leoni ed entrambi sono sfumati. Quindi la sensazione che si resti così, con Darmian e Bisseck come alternative al francese per il ruolo di "braccetti".