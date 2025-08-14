"Stavolta il Napoli sta avanti all'Inter, a differenza della vigilia di dodici mesi fa. Ma se vinci lo scudetto, anche di un solo punto, sei stato più bravo e dunque hai già stravolto le gerarchie". Così Bruno Giordano vede la futura scorsa Scudetto, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Di questi tempi, agosto 2024, si diceva giustamente che la favorita fosse l'Inter. Mentre ora, e capisco se Conte fa gli scongiuri, è inevitabile pensare al Napoli - prosegue Giordano - La griglia? Napoli e Inter in prima fila, però con gli azzurri in pole. Dietro sarà un bel vedere, fino al 31 agosto si può intervenire e dunque ribaltare giudizi".