Il diretto interessato aveva già salutato tutto l'ambiente nerazzurro attraverso i propri canali social, anticipando l'annuncio ufficiale dell'Inter che è arrivato poco fa attraverso i canali digitali del club. Matteo Motta, terzino canterano, non proseguirà con l'U23 ma giocherà la nuova stagione con la maglia del Lumezzane:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Motta al Lumezzane. Il giocatore classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo".

Sezione: Mercato / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 14:14
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
