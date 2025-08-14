Questi potrebbero essere giorni decisivi per l'operazione Ademola Lookman all'Inter. L'ultimo aggiornamento su questa vicenda contorta di mercato arriva da Matteo Moretto attraverso il suo canale YouTube. Nello specifico, secondo quanto filtra dal club nerazzurro non c'è intenzione di aumentare l'offerta da 45 milioni totali presentata settimane fa all'Atalanta perché ritiene che sia congrua per il valore dell'attaccante nigeriano. Per questa ragione la situazione rimane congelata e si valutano alternative.