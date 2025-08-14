Canale aperto tra Torino e Inter per Kristjan Asllani, secondo quanto scrive oggi Tuttosport. Ai granata serve un sostituto di Ricci, dopo che Ilic non ha particolarmente impressionato Baroni.

Sul quotidiano si legge di un decollo dei sondaggi, mentre i granata stanno cercando di cedere a centrocampo sia Tameze che Ilkhan. Il nazionale albanese viene valutato 18 milioni dall'Inter, che per lui ha ricevuto soprattutto richieste dall'estero. Asllani vuole però la Serie A, il che è un vantaggio per il Torino, il cui ds Vagnati ha fatto sapere ai nerazzurri di ritenere eccessiva la richiesta. Da Torino vorrebbero infatti il giocatore in prestito con diritto di riscatto, idea che oggi non intriga l'Inter.

La concorrente più accreditata del Torino è il Bologna. Il ds degli emiliani, Sartori, è anche andato a vedere il giocatore a Monza. In ogni caso, si legge ancora, la partita di mercato si prospetta lunga.