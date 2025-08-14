Come riportato da La Stampa, Gianluigi Donnarumma è il primo obiettivo del Manchester City per la porta. Con i Citizens c’è già un accordo di massima: lo stipendio resterà quello percepito al PSG (12 milioni netti a stagione), con la possibilità di un lieve aumento grazie a bonus e premi. L’operazione è però legata alla cessione di Ederson, vicino al Galatasaray per 10 milioni più bonus.

Il Paris Saint-Germain valuta il cartellino di Donnarumma 50 milioni, ma la cifra potrebbe presto scendere intorno ai 35 milioni, rendendo la trattativa più abbordabile.

Nel frattempo, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha voluto rassicurare il portiere, che lo ha sentito telefonicamente per confermargli totale fiducia e la fascia da capitano, anche nello scenario di una permanenza da “separato in casa” a Parigi.