Perdite nei bilanci di fine 2024 ma dividendi distribuiti ai soci per Camfin e Camfin Alternative Assets, due dei tre veicoli attraverso cui la Mtp Spa di Marco Tronchetti Provera esercita il controllo sul 27,4% di Pirelli, che hanno chiuso i quattro mesi di esercizio compresi tra settembre e dicembre 2024 in perdita di 5,9 milioni di euro, a fronte di un utile di 10,5 milioni nell’esercizio precedente. Il calo è legato all’assenza dei dividendi Pirelli (staccati a giugno), ma non ha impedito all’assemblea di fine giugno di distribuire 18 milioni di euro di cedole attingendo alle riserve da riduzione di capitale, ora pari a 106 milioni. Il patrimonio netto di Camfin resta positivo a 484 milioni.

La Mtp Spa ha incassato 5,7 milioni, mentre la quota più corposa (6,3 milioni) è andata a Longmarch Holding, partecipata da Camfin (51%) e dal socio cinese Niu (49%). Tra i beneficiari figurano anche Fidim della famiglia Rovati (2,5 milioni), Unicredit (1,6 milioni), Intesa Sanpaolo (885 mila euro), Finanziaria Alberto Pirelli (627 mila euro) e l’ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti (325 mila euro).