Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Gokhan Inler, intervistato da TRT Spor ha parlato anche dei talenti turchi in Italia: Hakan (Calhanoglu) migliora anno dopo anno, è un grande talento, un giocatore tatticamente molto importante. Kenan (Yildiz) porta con onore la maglia numero 10 che fu di Del Piero. Sta facendo bene e crescerà ancora", ha concluso.