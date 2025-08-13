Parlando ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara contro l'Olympiacos Pireo, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, spiega su cosa la squadra di Antonio Conte sta lavorando in vista della prossima stagione: "La nostra mentalità, come quella del nostro allenatore, è quella di vincere sempre, non solo le amichevoli o le partite in stagione, ma anche le partitelle di allenamento. Quando giochiamo fra di noi tutti vogliono vincere. Ci proveremo anche stavolta, ma sappiamo che non sarà facile".