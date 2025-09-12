L'Union Saint-Gilloise entra in una fase importante della sua stagione. Nell'arco di tre settimane, la squadra di Sébastien Pocognoli giocherà sei partite, tra cui due di Champions League, competizione nella quale i campioni del Belgio si misureranno per la prima volta nella loro storia, contro PSV Eindhoven e Newcastle. Per i gialloblu, però, non arrivano belle notizie, visto che il tecnico Sebastien Pocognoli, alla vigilia della gara contro il Dender, ha annunciato che dovrà fare a meno per un po' di tempo di un proprio giocatore: "Mohammed Fusaini si opererà alla caviglia. È un duro colpo perché si tratta di una lunga assenza", ha spiegato all'Unionist T1.

Il ghanese si è infortunato alla caviglia in un'amichevole contro il Feyenoord a metà luglio. Pocognoli entra nel dettaglio: "Credo che ci sia stata una rottura in quel punto. Il giocatore è poi tornato in campionato, ha giocato contro lo Standard prima di avere una ricaduta per un colpo alla caviglia a causa del quale il dolore si è riacutizzato al punto da tornare a casa zoppicando. Dopodiché ha ricevuto un altro colpo. Ha avuto un primo parere in Belgio che diceva che aveva bisogno di un intervento chirurgico, poi è andato a Monaco per un secondo parere che ha confermato l'operazione. Potrebbe anche non farlo ma c'è un rischio a lungo termine". Qualora dovesse finire sotto i ferri, si prevede per lui uno stop almeno fino a dicembre, il che significa che salterà la gara contro l'Inter in programma a ottobre: ""Faremo tutto il possibile per garantirgli un assaggio della Champions League con il ritorno in squadra a dicembre. Ovviamente era molto dispiaciuto, ma tenerlo in squadra per le competizioni europee gli dà la giusta prospettiva. Se tutto andrà alla perfezione, avrà la possibilità di giocare delle belle partite a dicembre o addirittura a fine novembre".