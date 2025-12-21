Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dei Gunners contro l'Everton, con annesso ritorno in testa alla classifica davanti al City. Il prossimo impegno della formazione di Arteta in Champions sarà contro l'Inter e lo stesso tecnico si è soffermato sul percorso dei suoi ragazzi: "Bisogna godersi il processo di vincere, e questo comporterà momenti difficili, momenti complicati, grandi momenti. Tutto questo fa parte dell’intenzione e di quanto siamo vicini alla vittoria, ed è per questo che dobbiamo goderci ogni partita e affrontarla una alla volta".