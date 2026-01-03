Vittoria importante e in rimonta per l'Arsenal di Arteta che batte 3-2 il Bournemouth in trasferta. I Gunners, avversari dell'Inter nel prossimo turno di Champions League, passano in svantaggio al minuto 10' complice il gol di Evanilson.

E' Gabriel, pochi minuti dopo, a ristabilire la parità. Nella ripresa una doppietta di Rice regala 3 punti fondamentali all'Arsenal che sale in classifica a quota 48 punti in attesa di City-Chelsea, match in programma domani. Inutile il gol del 3-2 di Kroupi.

La squadra di Guardiola si trova a sette lunghezze di distanza e può accorciare fino ad un massimo di quattro punti. Al secondo posto ora c'è l'Aston Villa, a quota 42 punti, vittorioso per 3-1 contro il Nottingham Forest. 

