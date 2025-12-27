L'Arsenal batte 2-1 il Brighton e si porta nuovamente in vetta alla classifica della Premier, rispondendo così alla vittoria del Manchester City sul campo del Nottingham Forest. I Gunners, prossimi avversari dell'Inter in Champions League, salgono così a quota 42 punti, a +2 sulla squadra di Guardiola. 

La squadra di Arteta la sblocca al minuto 14' con Odeggard e ad inizio ripresa trova il raddoppio grazie all'autogol di Rutter. Pochi minuti dopo è Gomez a riaprire la partita, ma il risultato resta inchiodato sul 2-1. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 27 dicembre 2025 alle 18:00
Autore: Raffaele Caruso
