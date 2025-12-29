Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei Gunners contro il Brighton: "Una prestazione molto convincente, sia a livello individuale che collettivo. Siamo stati dominanti e pericolosi per tutta la gara, ma il risultato doveva essere molto più ampio". Sui tanti appuntamenti, Arteta ha parlato così: "È una stagione durissima, giochiamo ogni tre giorni, ma stiamo resistendo e dobbiamo continuare così”.