Dopo lo 0-0 deludente in casa contro il Leeds Arne Slot, tecnico del Liverpool, si è lamentato nel post partita per il rigore non concesso a Ekitike. Il duro sfogo dell'allenatore dei Reds è sembrato per molti fuori luogo, visto il penalty concesso nell'ultimo match di Champions League a San Siro contro l'Inter nel finale di gara per una leggerissima trattenuta di Bastoni su Wirtz.

"Se fosse caduto, probabilmente sarebbe stato un rigore. Ma capisco perché non cade perché quando abbiamo subito fallo in area di rigore, non abbiamo ottenuto un rigore - le sue parole -. Quindi forse per questo motivo,mi viene da pensare che i nostri giocatori pensano di rimanere in piedi. Perché ne abbiamo concessi alcuni in situazioni in cui non c'era quasi contatto".

"Ma quando ci sono stati commessi falli, l'arbitro ha detto di continuare, forse per questo motivo, i nostri giocatori cercano di fare di tutto per rimanere in piedi - ha aggiunto -.. A quel punto è difficile per un VAR intervenire o per un arbitro assegnare un rigore se rimani in piedi".