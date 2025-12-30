Ancora una vittoria per l’Arsenal che batte anche l’Aston Villa e continua la sua corsa in solitaria al vertice della classifica di Premier League. I Gunners infliggono ai Villans un poker sottoscritto da Gabriel, Zubimendi, Trossard e Gabriel Jesus con Watkins a rendere meno pesante il passivo per la squadra di Birmingham col gol del definitivo 4-1. Reti che consegnano i tre punti ad Arteta, che può tornare a sorridere anche guardando all'infermeria che pian piano sta svuotandosi in vista anche della gara di Champions League contro l'Inter di metà gennaio.