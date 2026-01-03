Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, celebra la vetta e l'allungo sul City dopo la vittoria nell'ultima giornata contro l'Aston Villa. Bella notizia per i Gunners anche il ritorno di Gabriel Jesus: "L'abbiamo visto. È tornato dopo sei settimane di assenza, che probabilmente avrebbero dovuto essere otto, ma è tornato prima. Si è comportato bene contro uno dei migliori attaccanti del campionato, che è molto difficile da marcare. L'ho trovato formidabile".