Sembra volgere al termine la lunga convalescenza di Kai Havertz, tornato finalmente ad allenarsi con l'Arsenal dopo l'infortunio al ginocchio rimediato al primo turno di Premier lo scorso agosto. Dopo la vittoria ottenuta sul Crystal Palace in Carabao Cup l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta ha parlato del ritorno del ventiseienne tedesco: "Penso che sarà una questione di giorni, al massimo di qualche settimana. Vediamo come reagisce ai prossimi step. Kai è un giocatore che ci è mancato molto, porta la squadra in una dimensione diversa. Quindi, sono davvero felice di riaverlo molto presto" ha detto prima di rispondere anche sugli altri infortunati, punto della situazione che l'Inter, eurorivale del club inglese, osserva da lontano.

Su Gabi. Sarà disponibile per la prossima col Brighton?

"Dovremo aspettare e vedere. Non si è ancora allenato, sta ancora facendo la riabilitazione. Ma speriamo recuperi il più rapidamente possibile perché conosciamo la situazione che abbiamo in linea di difesa".

Su Gabriel Jesus, ritornato da poco dall'infortunio al crociato:

"È molto in forma. Abbiamo gradualmente aumentato i suoi minuti. Ma contro il Crystal Palace finché stava bene, erano tutti felici di lasciarlo andare avanti in campo. Quando entriamo in modalità stanchezza lo togliamo, ma siamo molto felici".