Di seguito sono riportati tutti i risultati e i marcatori di questo martedì di sera di Champions League, giunta alla 4ª giornata della league fase. Grande rammarico per la Roma, autrice di un primo tempo spettacolare in casa del Manchester United ma vittima di una rimonta poderosa dei Red Devils

Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona 0-1 (Doumbia al 59')

Galatasaray-Stoccarda 2-0 (Batrakov al 12' e al 15')

Manchester United-Roma 3-2 (Soulè [R] all'11', Malen [R] su rigore al 17', Fernandes [MU] su rigore al 58', Cunha [MU] all'83' e all'86')

Bodo Glimt-Lille 0-0

LASK-Slovan Bratislava 4-0 (Joergensen al 19' e al 37, Ljubicic al 44', Adeniran al 48')

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2 (Karl al 54', Laimer al 74')

Barcellona-Aston Villa 3-0 (Lamine Yamal al 7' Raphinha al 52' e al 64')

Villarreal-PSG 0-6 (Neves al 6', Doue al 12', Mayulu al 13', Ruiz al 17' e al 50', Boly al 78')

Sezione: News / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 23:10
Autore: Carlo Alberto Gamba
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