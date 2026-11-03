L’esterno inglese Djed Spence commenta così a Inter TV il match vinto stasera per 3-0 contro il Feyenoord, di cui è stato grande protagonista: “Sono felice per la vittoria e per la mia prestazione, erano importantissimi i tre punti oggi e sono felice che siano arrivati. Sembra che io sia qui da molto più tempo? Mi sto adattando bene, la squadra e il tecnico mi aiutano, parliamo tanto, sta andando tutto bene e sono contento di poter aiutare la squadra”.

Ora il Como.

“Non c’è tempo di festeggiare perché abbiamo subito una gara difficile, avremo poco tempo ma dobbiamo recuperare e cercare di portare a casa i tre punti”.