Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski analizza così a Inter TV la sfida vinta contro il Feyenoord in Champions League, decisa anche da un suo gol: “Le grandi squadre danno una risposta subito, oggi siamo stati bravi a farlo. Ora dobbiamo andare avanti così. Tutta la squadra ha fatto un lavoro importante, eravamo concentrati, abbiamo comunicato bene. Abbiamo portato la partita sui binari giusti e l’abbiamo chiusa bene. In questi giorni dobbiamo riposare bene, sappiamo che il Como gioca bene a calcio ma giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi vogliamo giocare bene a calcio e vincere”.