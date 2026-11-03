In gol oggi contro il Feyenoord, Francesco Pio Esposito parla così a Inter TV dopo la vittoria di stasera in Champions League: “C’è stata una settimana in cui non ero brillantissimo, ma adesso sto bene, mi sento al 100% e sono felice di essermi ripreso. Con i miei compagni di reparto siamo tutti diversi, gioco con giocatori fortissimi con cui mi trovo bene. È importantissimo chiudere bene prima della sosta, siamo stati bravi a dare una grande risposta dopo il derby e bisogna continuare così”.