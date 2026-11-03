Vittoria pesante e importante per l’Inter, che si rimette alla grande in carreggiata superando il Feyenoord per 3-0. Questo il primo commento di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport.

Stasera un approccio determinante, in gol dopo otto minuti.

“Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e li abbiamo portati in campo. Ciò non vuol dire che non abbiamo fatto bene in qui abbiamo sempre provato a essere la nostra versione migliore, stasera ci siamo riusciti per intensità e organizzazione e tutto ciò che serviva fare in una partita importante su un campo non facile”.

Hai detto che avete capito tante cose. Cosa avete capito?

“Abbiamo sempre confronti, quando le cose vanno bene o meno bene. Cerchiamo di correggere gli errori, di capire cosa portiamo in campo spesso. Oggi abbiamo capito le cose che ci riuscivano meno”.

Oggi avete dimostrato di essere compatti.

“Tutto il mondo Inter, la società, la proprietà, è consapevole del valore che ha questa squadra, da anni cerchiamo di riportare l’Inter a livelli alti. Su questo non ci sono mai stati dubbi da parte nostra”.

Inter continua per tutti i novanta minuti, questo ha portato il risultato netto. Questo però non deve succedere una volta ogni tanto.

“La continuità porta i risultati, ti dà la fiducia e l’autostima in ciò che provi a fare in una stagione. Questo vogliamo portare in questo momento. Questa partita ci dà tanto come consapevolezza, ripartiamo da questo sapendo che il calcio a volte ti porta in vie strane. Bisogna accettarlo e fare le cose che ti rimettono sulle vie giuste”.