Grande partita per l'Inter e grande partita per Djed Spence, che a fine gara si è aggiudicato il premio di Player of the Match. Questa la motivazione offerta dal panel di osservatori UEFA: "Ha dominato la partita nei primi 35 minuti, servendo due palloni di livello mondiale dalla fascia destra che hanno permesso all'Inter di portarsi rapidamente in netto vantaggio; ha inoltre mantenuto un'elevata precisione nei passaggi, mettendo in mostra una velocità bruciante e dimostrando il suo potenziale di altissimo livello all'interno del 3-5-2 di Cristian Chivu".

Sezione: Focus / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 23:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.