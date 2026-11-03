Grande partita per l'Inter e grande partita per Djed Spence, che a fine gara si è aggiudicato il premio di Player of the Match. Questa la motivazione offerta dal panel di osservatori UEFA: "Ha dominato la partita nei primi 35 minuti, servendo due palloni di livello mondiale dalla fascia destra che hanno permesso all'Inter di portarsi rapidamente in netto vantaggio; ha inoltre mantenuto un'elevata precisione nei passaggi, mettendo in mostra una velocità bruciante e dimostrando il suo potenziale di altissimo livello all'interno del 3-5-2 di Cristian Chivu".

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