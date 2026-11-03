A dirigere Feyenoord-Inter, quarta giornata della League Phase di Champions League, è lo svedese Glenn Nyberg, affiancato dagli assistenti connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Nel ruolo di quarto ufficiale c'è Adam Ladebäck, anche lui svedese. Al VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato dall'inglese Stuart Attwell nel ruolo di AVAR. Nel complesso, la squadra arbitrale porta a casa una prestazione sufficiente anche se Nyberg è un po' severo con i cartellini.

A seguire gli episodi da moviola più significativi.

3' - Tackle ruvido di Calhanoglu su Ferri a centrocampo, l'arbitro estrae subito il cartellino giallo. Molto severo, poteva bastare un richiamo.

8' - Bisseck porta in vantaggio l'Inter con un sinistro angolato, il Feyenoord protesta per una spinta precedente del tedesco su Valente con il pallone vagante, ma Nyberg fa proseguire. Giusto, non è un contatto che richiederebbe un intervento del VAR.

12' - Fallo di Zielinski che entra in ritardo su Zechiel. L'arbitro lo grazia, ma il polacco rischia il giallo come accaduto a Calhanoglu.

27' - Fallo netto di Vanhoutte a centrocampo su Zielinski, ma Nyberg non interviene.

34' - L'Inter raddoppia con un colpo di testa di Esposito, che sul cross di Spence deviato è in posizione regolare, tenuto in gioco da Marmol.

39' - Nyberg si conferma inflessibile e ammonisce sia Akanji sia Zechiel per un normale screzio a gioco fermo. Sarebbe bastato un richiamo energico.

45' - Proteste dei giocatori del Feyenoord per un intervento di Nyberg che interrompe, per assegnare fallo a favore di Ferri, una ripartenza degli olandesi. L'arbitro capisce che avrebbe dovuto dare il vantaggio e si scusa.

50' - Barella rifila un pestone a Javi Lopez, Nyberg fa proseguire per il vantaggio ma poi non torna dal nerazzurro che avrebbe meritato un cartellino giallo.

66' - Bellissima azione dell'Inter che trova la quarta rete con Esposito su assist di Dimarco, ma l'assistente Beigi alza la bandierina segnalando un fuorigioco che il VAR conferma. Questione di millimetri.

70' - Piovono fumogeni e Nyberg ferma il gioco, giustamente.

91' - Il direttore di gara fischia fallo a Esposito, che viene trattenuto in area di rigore. Decisione 'comoda'.