In gol nella vittoria rotonda dell'Inter sul campo del Feyenoord, Francesco Pio Esposito parla così a Sky Sport dopo il 3-0 del de Kuip: "Non era scontato reagire così, in un campo per nulla semplice. Abbiamo avuto l'approccio giusto, indirizzando subito la partita. Le sconfitte si analizzano, lo abbiamo fatto, sono contento che abbiamo dato seguito alle parole che ci siamo detti".

Come cambia il vostro cammino in Champions? Potete ancora sperare di entrare nelle prime 8?

"Certo. E' ancora lunghissima, pensiamo a una gara alla volta. I conti li faremo alla fine, possiamo giocarcela con tutti".

Non segnavi dalla gara contro l'Udinese.

"Per un attaccante il gol è sempre ossigeno. Io metto il lavoro per la squadra sopra tutto, comunque sono contento di essermi sbloccato".