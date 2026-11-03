Yann Bisseck, autore del gol che ha sbloccato Feyenoord-Inter 0-3, è il primo a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida del De Kuip: "Abbiamo dato la risposta giusta", dice laconicamente il difensore tedesco.

Hai esultando zittendo i critici?

"No, ho esultato facendo la prima cosa che mi è venuta in mente. Non era una cosa preparata, ho segnato dopo 8'. Non è una cosa importante, è stato bello aiutare la squadra con un gol. E' bello reagire così dopo una brutta scontitta. Noi non vogliamo mai perdere, ma a volte succede. Oggi abbiamo fatto bene, non è importante ciò che dice la gente. Se perdiamo, siamo i più scarsi del mondo, mentre oggi siamo i più forti. Noi siamo uniti e stiamo andando sulla strada giusta. Siamo una squadra fortissima, poi bisogna sempre migliorare".

Quanto è servito il confronto dopo il derby?

"E' sempre importante, si deve parlare. La stagione è lunga, dobbiamo stare uniti. Continuiamo così, con la nostra qualità possiamo fare grandi cose".

E' il tuo gol più bello quello segnato oggi?

"No".

In top 5?

"No, top 7"